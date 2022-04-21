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Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum

DHA

Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)KULÜPLER Birliği Vakfı´nın organize ettiği proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı´nın koordinesinde Türkiye´ye getirilip, Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde misafir edilen Ukraynalı 43 çocuk sporcu, hem eğitimlerini hem de antrenmanlarını sürdürüyor. Sporculardan David Sidortsova (8), "Bomba ve siren sesleri arasında dışarıya çıkamıyorduk. Burada hayatımıza devam ediyoruz ama aklım ailemde. Bu savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum" dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor´un da destek verdiği proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı´nın koordinesinde savaş bölgesinde çıkarılan Ukraynalı 43 çocuk sporcu, Türkiye´ye getirildi. Rize´de Çaykur Rizespor´un altyapı tesislerinde misafir edilen çocuklar bir yandan eğitimlere devam ederken, bir yandan da antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.
`AKLIM AİLEMDE' 
Sporculardan David Sidortsova, Türkiye´de güvende olduklarını belirterek, "Bomba ve siren sesleri arasında dışarıya çıkamıyorduk. Burada hayatımıza devam ediyoruz ama aklım ailemde. Bu savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum. Babam ve büyüklerim oradalar. Onları özledim" dedi.
Yana Sidortsova da "Oğlumun çalıştığı kulüpte Türkiye´ye gidebileceğimizi söylediler. Karar vermek çok zor oldu. Çocukları savaş ortamından bir an önce uzaklaştırmak istedik. Ancak sevdiklerimizi orada bırakmak bize zor geldi. Rize´ye geldik, burası bize moral oldu. Her türlü ihtiyacımızla ilgileniyorlar. Çocuklar hem eğitim alıyor hem de spor hayatlarına devam ediyor. İstiyoruz ki bir an önce savaş bitsin ama bitecek gibi de gözükmüyor" diye konuştu. 
`RUSYA İLE AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ, BÖYLE OLMAMALI´
Sporculardan Kirill Gubrienko ise "Savaşta uyuyamıyorduk. Bomba sesleri, siren sesleri ile ne gecemiz ne gündüzümüz kalmıştı. Buraya geldiğimiz günden beri sadece oradaki ailemizi, çevremizi düşünüyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini bekliyoruz. Her akşam ailemizle konuşuyoruz bir sıkıntı yok. Rusya ile aynı dili konuşuyoruz böyle olmaması gerekiyor inşallah bir an önce savaş biter. Kendi evlerimize ailelerimize kavuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
`ONLARLA MUTLU OLUYORUZ´
Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Çocukların psikolojisi etkilenmişti. O süreci toparladık. Eğitimler veriyoruz. Hocalarımız eşliğinde idmanlarını yapıyorlar. Çocukların tedirginlikleri yüzlerinden hala okunabiliyor. Bu anlamda çocuklar gibi bizim de bu savaşın bir an önce sona ermesi gibi beklentimiz var. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" dedi.
Çocukların akıllarının ailelerinde olduğunu ifade eden Karavin, "Burada spor yaparken bir tarafta da akılları orada ailelerinde. En güzel yer vatanın. Tedirginliklerini hissedebiliyoruz. Akıllarını oradan buraya çekmeye çalışıyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. Başkanımız ve yönetim kurulumuz çok önemsiyor. Aileleri ile de görüşmeye başladık. Onlarla da irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-04-21 10:04:06

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