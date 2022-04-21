Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
SarıLacivertli ekip, yarın saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Trabzon Havalimanı’ndan Rize’ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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