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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı çok iyi başarmış bir yer”

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rize özellikle yaylalar kısmında kendini korumayı çok iyi başarmış, kamu arazilerinin de çok olduğu bir yer. Doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir ilimiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı çok iyi başarmış bir yer”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Rize özellikle yaylalar kısmında kendini korumayı çok iyi başarmış, kamu arazilerinin de çok olduğu bir yer. Doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir ilimiz” dedi.
Bir dizi ziyaret için Rize’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Rize valiliğini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından tarihi Rize kalesine çıkan bakan Ersoy, Cuma namazının hemen ardından burada da çeşitli incelemeler gerçekleştirerek Rize Belediyesi’ne gitti. Rize Belediyesi’nde gerçekleşen toplantının ardından konuşan Bakan Ersoy Rize’nin doğasını korumayı başardığını ifade ederek “Kuspa bölgesi, Andon bölgesi ve Senoz bölgesinde ki turizm palanlarını doğaya uygun bir şekilde, saygılı bir şekilde, doğru bir planlamayla yapılmasını sağlayacağız. Bakanlık olarak Rize’de ki müzede ki onarımlar ve yine burada gerçekleştirilecek olan bir denizci müzesi var. Ona da destek olacak bir proje hazırlayacağız. Rize özellikle yaylalar kısmında kendini korumayı çok iyi başarmış, kamu arazilerinin de çok olduğu bir yer. Doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir ilimiz. Kültür merkezi eksiği var. Bununla ilgili bir proje yapacağız. Bir alan oluşturmuşlar, o alanda biz yatırım desteği vereceğiz. Bütün bunları da 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.
Mayıs’ta açılacak olan RizeArtvin Havalimanı’nın Rize’ye turist açısından çok artış olacağını sözlerine yansıtan Ersoy, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hızlı çıkışlar Türkiye’de devam edecek. Özellikle körfez ülkelerinden çok hızlı bir artış ön görüyoruz. Şu an da gelen turistler de geçen senelerin ilk aylarıyla kıyaslanmayacak derecede yüksek. Uçak taleplerini de görebiliyoruz. Rize’nin de böyle bir avantajı daha var. Önümüze ki ay havalimanı açılıyor. Bundan sonra gelecek bir çok geniş uçak da oraya yönlendirilecektir. Hem estetik olarak güzel hem pist uzunlukları her türlü uçağın inişine müsait. Turistik açıdan çok fazla rezervasyon alacağını sayılarda çok ciddi bir artış olacağını öngörüyorum” şeklinde konuştu.
Rize’nin Dünya’da sayılı heliski bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Ersoy, “Heliskiye de uygun yatırım nasıl yapılır ona da bakmak istiyoruz. Çünkü Rize dünyadaki sayılı heliski bölgelerinden biri. O yüzden de biz bölgenin o potansiyelini de değerlendirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi burada ki hassas olunması gereken nokta Rize’nin doğasının birçok noktada korunmuş olması. Biz o korunan doğaya uygun projelerle hareket etmek istiyoruz” dedi.
Doğru yer tespit edilebilirse projenin hızlı bir şekilde sonuç alacaklarını sözlerine yansıtan Ersoy, “Karın kalma süresi uzun, Bunların etkilerinden biri bu ikincisi havalimanı ile kayak bölgesine ulaşmak çok kolay hale geldi. Bölgenin rakımı ve karın kalma süresinin uzun olması aslında bizim için hem de özel sektör için yapılabilir bir özellik arz ediyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ben özel sektörden yatırım kitabı alabileceğimize inanıyoruz. Hepsinin devlet tarafından yapmasına gerek yok. Doğru yeri tespit edebilirsek iyi bir proje ile hızlı bir şekilde sonuç alırız” şeklinde konuştu.
Diğer yaylalarla kıyasla doğasının iyi koruduğu söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, “Doğaya uyumlu diğer bölgelerden ayrışan konaklama tesisleri bölgelerini yapabilirsek ve projelendirmeyi doğru tahsis işlemlerini yapabilirsek tersine dönebileceğini düşünüyorum. Benim gördüğüm diğer yaylalara kıyasla doğasını iyi korumayı başarmış. Bu avantajını kullanabiliriz. Şimdi daha ihtiyaca uygun projelendirme şansımız oluyor” dedi.
Doğayla uyumluluk projelerinin artık ön planda olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, “Yolun tamamlanması lazım ki güzel bir görüntü sağlansın. Yaptığınız her yatırımın sonucunu alırsınız. Turizm zaten öyle bir şey ektiğinizi biçebileceğiniz bir sektör. Önemli olan nedir doğayla uyumluluk projelerinin artık ön planda olması gerekiyor. Artık önemli olan yoğunluk değil ihtiyaca uygun bir şekilde hem çevreyi koruyan projelerle desteklenmesi lazım. Karadeniz bölgesinin en büyük özelliği yeşiliyle önde olan bir şehrimiz. Artık ulaşım sorununda düzelmesiyle, yeşil bölgenin de yapılmasıyla ikisinin birbiriyle örtüşeceğini düşünüyorum. Sonuç alacağımızı inanıyorum. Turizm alanlarının yaratabileceği gerçekleştirebilirsek kesinlikle birbiriyle uyumlu projeler çıkacaktır. Rize Karadeniz içinde cazibe noktası haline gelir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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