Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar

DHA

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar


Emirhan PEHLİVAN / RİZE (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda 30 puanla ligin 18´inci sırasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında zorlu rakibi Fenerbahçe´yi evinde konuk etti. 
Ligde dalgalı grafik sergileyen ve ikinci devrede çıktığı 13 maçta 7 mağlubiyet alarak kan kaybeden Atmacalar, kümede kalma mücadelesinde son viraja girdi. Fenerbahçe karşısında kader maçına çıkan yeşil mavililer, berabere kalır ya da galip gelirse, GZT Giresunspor´un alacağı sonuçlara bağlı olarak kümede kalma şansını sürdürecek.
Son 9 haftada oynadığı maçın 8´ini kazanan Fenerbahçe ise zirvede bulunan Trabzonspor ile arasındaki 11 puanlık farkı kapatmak ve 5 maçlık galibiyet serisini 6´ya, namağlup serisini ise 10 maça çıkarmak istiyor.
4 YILDIR FENERBAHÇE´Yİ YENEMİYOR
Ev sahibi takım Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında 4 yıldır galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 30 Eylül 2018´de Rize´de oynanan maçta 3-0 galip gelen Atmacalar, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakayı da kaybetti.
EV SAHİBİNDE EKSİKLER
Karadeniz ekibinde Gedson Fernandes kart cezası nedeniyle bu akşamki zorlu mücadelede takımını yalnız bırakırken, sakatlığı bulunan Phiri ve Kubilay da Fenerbahçe karşısında forma giyemedi. Ev sahibi takımda Holmen ve Umar Aminu kart sınırında bulunuyor. Futbolcular bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında kadroda yer almayacak.
RAKİP TAKIMDA SON DURUM
Fenerbahçe´de kadro dışı olan Mesut Özil ile Ozan Tufan ve sakatlığı bulunan Pelkas bu akşamki karşılaşmada forma giymedi. Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai de bugünkü karşılaşmada yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen İrfan Can, bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11´deki yerine geri döndü. Sarı lacivertli ekipte ayrıca Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae sarı kart sınırında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Emirhan PEHLİVAN
2022-04-22 20:34:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: ...
Bakan Ersoy: "Rize’nin turizm potansiyelinin doğru yönetilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "Rize’nin turizm potansiyelinin doğru ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı çok iyi başarmış bir yer”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı ...
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını ...
Fenerbahçe kafilesi Rize'de
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Rize'de
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum
YEREL HABERLER Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına ...
Rize'de sahibinden kaçan at karayolunda 4 nala koştu, yolda seyreden araçlar için tehlike oluşturdu
YEREL HABERLER Rize'de sahibinden kaçan at karayolunda 4 nala koştu, ...
Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gereken bir maç"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gereken bir maç"
Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız ...
Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.