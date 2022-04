Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarılacivertli ekibin 30 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 10

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına göndermek istediği topa Ronaldo Mendes'in elle müdahele etmesinin ardından hakem Halil Umut Meler VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Dursun topu filelerle buluşturdu. 20

45+6. dakikada topla buluşan İrfan Can ceza sahası içinde Eren Albayrak tarafından düşürülünce hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 30



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Ponck xx, Eren Albayrak x, Baiano ?, Sabo x, Boyd xx, Alper Potuk x (Ronaldo Mendes dk.38 x), Bolasie xx, Pohjanpalo x

Yedekler: Tarık, Zafer, Cisse, Selim, Boldrin, Yusuf, Deniz Hümmet, Aminu Umar, Cemali

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, OsayiSamuel xx, Serdar Aziz xx, Kim Minjae xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Crespo xx, Zajc xx, Rossi xx, Mert Hakan Yandaş xx, İrfan Can Kahveci xx, Serdar Dursun xxx

Yedekler: Berke, Osman Ertuğrul, Berisha, Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Bazım Sangare, Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Rossi (dk. 9), Serdar Dursun (dk. 45 pen. ve 45+6 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Erik Sabo, Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.