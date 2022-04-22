Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı

Selçuk BAŞAR/RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Miguel Crespo ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Miguel Crespo saha kenarına alındı. Crespo, kontrol amaçlı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcunun hastanede kontrolleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcunun hastaneye girişi
DHA-Spor Türkiye-Rize Selçuk BAŞAR
2022-04-22 22:27:30
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