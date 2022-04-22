Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor, 78. dakikaya 60’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tezahüratlardan sonra maç devam ederken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.

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