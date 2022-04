Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetle ilgili konuşulacak fazla bir şey olmadığını belirterek, "Tek söyleyeceğim, bu maç bizim için bir final maçıydı. Her yönde çok da iyi hazırlanmıştık ama birinci dakikada gördüğümüz kolay, basit bir kırmızı kart doğruydu. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmalarını söyledim ama maalesef penaltılarla beraber oyun da maç da bitti. Çok üzgünüz. Birinci dakikada her şey bitti" dedi.

'MAÇTAN ÖNCE SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM'

Maçın başında kart görerek takımını 10 kişi bırakan Fabricio Baiano'nun agresifliğinin nedeni sorulan Korkmaz, "Maçtan önce ona özellikle sakin olması gerektiğini söyledim. Niye böyle bir şey yaptı? Final maçıydı. Bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı, olmadı. Matematiksel olarak hala şansımız var ama artık mucizelere kaldı" diye konuştu.

'BENİM BİLDİĞİM PENALTI DEĞİL'

Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında verilen maçın ilk penaltı pozisyonu için hakemle konuştuğunu söyleyen Korkmaz, "Kayarak gelen bir oyuncunun eli yerdeyken benim bildiğim penaltı değil. Elini havaya kaldırırsa penaltı. Hakem 'penaltı' dedi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Klasik bir laf ama söyleyecek başka şey yok" şeklinde konuştu.

'AZ BİLE TEPKİ GÖSTERDİM'

Fabricio'ya maçın başında kırmızı kart gördüğünde tepki göstermesi sorusu yöneltilen Korkmaz, oyuncuya ceza verileceğini açıkladı. Korkmaz, "Tepki gösterilmeyecek gibi değil ki, tepki göstereceksiniz zaten. Aslında az bile tepki gösterdim. Faulden sonra bile olmaması gereken bir hareket. Bur bir değil iki değil. Takımı da oyunu da sonucunu da etkiliyor bu hareketler. Buna fırsat vermemesi lazım ama artık olan oldu. Ödül nasıl varsa ceza da var, ceza veriliyor" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: KIRMIZI KART İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da, Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirerek, "Her iki takım için de bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Rizespor'un bugün elde edeceği 3 puanla lige tutunmak isteyeceğini ve ligde kalmak için ümitlerini artıracağını biliyorduk. Bizim için de ligde iyi sıralamalarda, yükseklerde bitirebilmemiz için çok önemli bir maçtı. Rizespor'un bu hedefi doğrultusunda maça coşkulu ve agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı oynayarak kendi oyunumuzu oynayıp sakin kalıp, geçen her dakikada oyunun kontrolünü elimizde tutarak sonuca gitmek istiyorduk. Bugün de bunu oyuncularım başardılar. Oyunun başında görülen kırmızı kart aslında bizim de işimizi kolaylaştırdı. Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra takımım da bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynamaya başladı. İlk devreyi 3-0 önde kapattık. İkinci yarıda da tekrar kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor da büyük bir camia, burada daha önce antrenörlük yaptım. Kendilerine başarılar diliyorum. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi yerlerde olacaktır" dedi.

'CRESPO'NUN DURUMU İÇİN DOKTORLA GÖRÜŞECEĞİM'

Kim Min-Jae'nin cezalı duruma düşmesi ve maçta sakatlanan Crespo'nun sağlık durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Kartal, "Crespo'nun durumu daha belli değil, hastanede. MR sonuçları çıktıktan sonra yarın doktorla görüşeceğim. Doktor raporuna göre net bilgi alacağız. Elimizde net bilgi yok. Min-Jae kart cezalısı oldu. Serdar da sarı kart sınırında olduğu için onun yerine oyuna Tisserand'ı aldık. Devre arasında iki oyuncu daha çıkardık. Osayi'nin ayak bileğinde biraz problemi vardı, hem de Mert Hakan'ın. Dengeli şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'HER HAFTA KAYIPLAR VERMEYE BAŞLADIK'

Takım olarak güzel bir hava yakaladıklarını söyleyen Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Oyuncularla çok güzel bir elektriğimiz var. Saygı içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde 4 tane final maçımız var. maçtan önce oyuncularımla bunu konuştuk, 5 tane final maçımız var deyip öyle çıkmıştık. İlk final maçını oynayıp bitirdik ama her hafta kayıplar vermeye başladık. Geçen hafta iki kişiydi. Birinin omzu çıktı birinin tendonu koptu. Bugün Crespo'nun durumu da belli değil. Bir taraftan da şanssızlıklar yaşıyoruz, inşallah bunlar son bulur" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

