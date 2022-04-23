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Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize'de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize’de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.
Korona virüs salgı nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Korona virüste normalleşme sürecine geçilmesiyle bu yıl coşku ile kutlandı. Rize Yeni Şehir Spor Salonunda gerçekleşen kutlamalara Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapılan etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri tarafından günün anısına şiirler okundu. Düzenlenen program düzenlenen çeşitli gösterilerin sergilenmesi ile son buldu.
Öğrencileri programa hazırlayan öğretmenlerden Şevket Yardımcı İlk Okulu sınıf öğretmeni Arife Kalkan yaptığı konuşmada “Çok zorlu bir süreçten geçtik çocuklarımızla birlikte. Yaklaşık iki aydır her gün çalıştık. Çocuklarımız çok emek verdiler. Bize çok yardımcı oldular, çok destek oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Hem yorulduk hem de eğlendik diyebiliriz. Hislerimi şu anda anlatamam. Çocuk gibi heyecanlıyım. Onlar gösteriye çıkarken belki de onlardan daha çok heyecanlandım. Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı coşkuyla kutlamaktan dolayı çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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