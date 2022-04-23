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Rize’nin şehir hastanesinin dolgusu devam ediyor Şehir hastanesi için yapılacak 350 dönümlük dolgunun 100 dönümü tamamlandı

İHA

Rize’nin şehir hastanesinin dolgusu devam ediyor Şehir hastanesi için yapılacak 350 dönümlük dolgunun 100 dönümü tamamlandı

Rize'de RizeArtvin Havalimanı ve İyidere Lojistik Merkezi’nin ardından deniz dolgusuna yapılması kararı verilen şehir hastanesi projesinde gerçekleşmesi beklenen 350 dönümlük dolgudan 100 dönümü tamamlandı.
AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, deniz dolgusu üzerinde 350 dönümlük alana yapılacak 850 yataklı Rize Şehir Hastanesi inşaatının şantiye alanında incelemelerde bulundu. 350 dönümlük alanın 100 dönümünün tamamlandığını kaydeden Avcı “Tarihi bir işin yapım aşamasındayız. Rize Şehir Hastanesi dolgu çalışmalarını ziyaret ettik. Rize’de çok önemli yatırımlar olduğundan bahsetmiştim. Belki de 50 yıl daha Rize’nin hastane ihtiyacını giderecek, hastalarımıza son derece konforlu hizmet verecek ve hatta hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın da rahat ve konforlu bir çalışma yürüteceği modern bir hastane olacak. Rize’nin ve Türkiye’nin en konforlu ve en lüks mega projelerinden bir tanesinin içerisinde olmaktan dolayı heyecanlıyız, mutluyuz. Biraz önce yüklenici firmadan gerekli bilgileri aldık. Çalışmaların son derece hızlı gittiğini görmek ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 350 dönümlük bir dolgu alanı var burada. Şu ana kadar 100 dönümü tamamlanmış durumda. Yani toplam 350 dönümlük alanın 100 dönümü şu an itibariyle gerçekleşmiş durumda. Gerçekten çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 150 araçlık, her gün 24 saat esasıyla çalışan ve Rize’yi bir şehir hastanesine kavuşturmak umuduyla gerçekleştirilen, azmedilen bir çalışma” dedi.
Dolgu bitmeden hastanenin imalatının başlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Avcı “İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren hastanemizi de ihale edeceğiz. Yani şu an yapılan ihale sadece dolgu ihalesidir. Dolguyu bitirmemiz gerekiyor. Ama dolgu bitmeden de bir imalata başlayabiliriz. Bunun teknik koşullarını şu anda arkadaşlar araştırıyorlar. En kısa zamanda inşallah haziran ayı geçtikten sonra hastane ihalemizi yapacağız. Hastanemiz Türkiye’nin en modern hastanelerinden biridir. Bugün bakan yardımcımızla yaptığımız görüşmede de deprem izolatörü çalışmaları olduğunu öğrendik. Onu da inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Tamamlandıktan sonra bu dolgu imalatının el verdiği sürece hastanemizin ihalesini yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Yapılacak Şehir Hastanesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi ile entegre edileceğinin de altını çizen Avcı “Rize’de yıllardır şikâyet edilen bir konu var. Rize’ye gelen hekimler burada kalmıyor. Tayin isteyip gidiyorlar. Tabii hekimlerin çalışma ortamı da çok önemli. Yaşadığı şehir, çalıştığı hastane bunlar insanın huzurunda önemli aktörler. Bu yapmış olduğumuz Hastane Tıp Fakültemiz ile de entegre edilecek aynı zamanda. Biliyorsunuz afiliye bir hastane burası. Entegre edildikten sonra hekimlerin Rize’de kalmak yönünde irade beyanında olacağını biz düşünüyoruz. Hekimlerin çalışma ortamı tabii ki de çok önemli. Biz onların da ortamlarını iyileştirmek istiyoruz. 350 dönüm bir alan üzerinde yaklaşık 100 dönümlük alana oturabilecek bir hastaneden bahsediyoruz. Özellikle çok katlı olmasını istemedik. Sahilde olması hasediyle daha çok yata mimariye yer verilecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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