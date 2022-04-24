Aç kalan ayılar yayladaki evleri talan etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize'nin İkizdere ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki evleri adeta talan etti.

Olay, İkizdere ilçesine bağlı Haya Yaylası'nda meydana geldi. Karların erimesiyle yaylaya çıkan vatandaşlar, yiyecek bulmak umuduyla evlerini talan eden ayılarla karşılaştı. Ayıların bölgeden uzaklaşmasıyla vatandaşlar evlerine girdi. Evlerini pencereleri kırılmış, içini de tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyen Hayrı Okumuş, “Demir parmaklık taktığımız yerin camını kırdılar, diğer pencereleri kırarak içeri girdiler ve yiyecek aradılar. Her tarafı dağıtıp pencereden çıktılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.