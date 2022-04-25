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Mermer tozu iddialarıyla gündeme gelmişlerdi, Rize'de yeniden gübre dağıtımı yaptılar

İHA

Mermer tozu iddialarıyla gündeme gelmişlerdi, Rize'de yeniden gübre dağıtımı yaptılar

Üreticilere gübre yerine "mermer tozu" satma tartışmasıyla gündeme gelen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu’nun (TAHAP), Rize’de yeniden tarımsal gübre dağıtımını gerçekleştirdi.
13 Nisan 2022 tarihinde Rize’de çay üreticilerine 25.5.10 diye adlandırılan tarımsal gübre yerine ‘mermer tozu’ satmaya çalışıldığı iddialarıyla gündeme gelen TAHAP, Ardeşen ilçesi Işıklı Köyü mevkiinde gübre dağıtımını gerçekleştirdi. İlk dağıtılması için Rize’ye gönderilen tırları geri gönderen TAHAP yetkilileri, bütün tırlardan numune alındığını, çıkacak laboratuvar sonuçlarına göre ‘Mermer tozu’ diye adlandırılan maddenin ne olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizdi.
TAHAP Rize Şube Başkan Vekili Tayfun Tan, yaşanan karışıklığın ardından verdikleri 25.5.10 tarımsal gübreyi dağıtmaya başladıklarını ifade ederek “Rize, Artvin ve Trabzon'un yanı sıra kısmen Giresun ve Ordu'da, 785 bin dekar alanda bildiğiniz gibi çay tarımıyla uğraşan 204 bin aile geçimini buradan sağlamaktadır. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçe temizliği ve gübreleme çalışmalarının hız kazanması sebebiyle, Türkiye Tarım Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) olarak, çay gübresinin teminine ilişkin bize yapılan başvuru ve talepleri dikkate alarak bu ailelere destek sözü vermiş olup, piyasanın yüzde 3035 altında gübrenin teminini sağlamaya yönelik girişimlerimiz oldu. 10 gün önce, ana yüklenici firmadan isteğimiz çay gübresi, taşeron bir firma üzerinden temin edilerek bize ulaştırılmıştı. Fakat gelen gübrenin etiket ve GTS’si olmaması nedeniyle tarafımızdan iadesi sağlanmış olup herhangi bir satış ve dağıtımı yapılmamıştır. O gün yaşanan karışıklık nedeniyle, taşeron firmadan temin edilen gübre maalesef istediğimiz 25510 uygunluğa sahip olmadığı için, çay üreticisi çiftçimizden herhangi bir ücret tahsilatı yapılmadığı gibi üreticiye de gübre dağıtımı yapılmadığı hepinizin tanıklığıyla sabittir. Çay üreticisi için son derece hayati öneme sahip olan gübrenin, taşeron firma tarafından gönderilen üründe çuvallar üzerinde herhangi bir etiket veya GTS dediğimiz Gübre Takip Sisteminin olmaması nedeniyle bu dağıtım yapılmamış, TAHAP Genel Başkanımız Mustafa Sarıoğlu, bunu da açıkça dile getirmiştir. Genel Başkanımız, o gün tüm çay üreticisi üreticilere verdiği sözü bugün tutuyoruz. Size 25.5.10 yeni nesil çay gübresini taahhüt ettiğimiz fiyatla kullanımınıza sunuyoruz” dedi.
Karışıklığa neden olan ve kamuoyunda ‘Mermer tozu’ olarak nitelendirilen cismin ne olduğuna dair net bilginin laboratuvardan gelecek sonuca göre belli olacağını kaydeden Tan “Karışıklığın yaşandığı gün ile ilgili Genel Başkanımızın talimatıyla, gelen gübre laboratuvara gönderilerek, analizleri istenmiş olup, bu hafta içinde de içeriğine ilişkin laboratuvar analizleri ve sürece ilişkin tüm bilgi ve belgeler, Genel Başkanımız Mustafa Sarıoğlu kamuoyuna açıklanacaktır. Zira, attığımız bu yapıcı adıma ilişkin, maalesef 204 bin çay üreticisinin istifade edeceği bu gübreden, taşeron firmanın sorumsuz davranışı nedeniyle dağıtımı yapılmamasına rağmen, sanki bilinerek ve isteyerek bu gübre dağıtımının yapılmaya çalışıldığı algısı kartel gübre firmaları ve onların siyasi uzantıları tarafından kamuoyuna sunulmaya çalışılmıştır. TAHAP, yaşanan bu algı ve itibar suikastine ilişkin, yasal süreç genel merkezimiz tarafından başlatıldığını, sizlerin aracılığıyla da kamuoyuna duyurmak isteriz. Ayrıca, yalan ve algı amaçlı yapılan asılsız haberler ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili de hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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