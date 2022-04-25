Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 34 haftada 30 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, tekrar yapılan düz koşu ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-04-25 19:50:21



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