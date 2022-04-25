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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

DHA

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´da sportif direktör olarak görev yapan, Fahri Tatan istifa etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan´a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-04-25 20:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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