Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´da sportif direktör olarak görev yapan, Fahri Tatan istifa etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan´a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-04-25 20:54:11



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