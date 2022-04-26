Bir paket tohum için birbirleriyle yarıştılar, görevliler zor anlar yaşadı

Rize'de dağıtılan ata tohumlarına ilgi çok olunca izdiham yaşandı.

Rize Belediyesi kendi seralarında yetiştirdiği 53 bin ata tohumunu vatandaşlara dağıttı. Memişağa Parkı’nda gerçekleşen ata tohumu dağıtma programı öncesinde vatandaşlar önceden hazırlanmış 53 bin ata tohumu paketinden alabilmek için stant önünde toplamaya başladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in gelerek açılış konuşmasını yapmasının ardından dağıtılan tohumları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Bir an önce tohum almak isteyen vatandaşlar sıraya girmeyince izdiham meydana geldi. Vatandaşların bir anda yoğunluk oluşturmasına karşılık veremeyen yetkililer ise zor anlar yaşadı. Etkinliğin anons görevlisi vatandaşlara sık sık "Acele etmeyin, herkese yetecek kadar ata tohumu var" şeklinde uyarılarda bulunmak zorunda kaldı.

Kalabalığı gören bir başka vatandaş ise "Bu insanlardan ben Rizeli olarak utanıyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin bir farkındalık olması için kendi seralarında ürettikleri Rize’nin ata tohumlarını vatandaşlar ile buluşturmak istediklerini söyledi. Metin, “İnsanlarımızın belki çok farkında da olmadı. Bir simgesel olarak ata tohumu 53 bin tane torbacıkları koydu arkadaşlar. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün de bize desteği oldu. Kendi seralarımızda da üretip çoğaltacağız. Biz burada sadece 200300 sene önceki tohumu nostalji olsun diye değil, insanları bahçeyle de buluşturmak istiyoruz. Bir farkındalık olsun diye belediyenin park bahçelerinde, seralarında bundan sonra her yıl yetiştirilecek ve farkındalık olsun diye dağıtılacak. Vatandaşı hibrit tohumdan uzaklaştırmak istiyoruz. Biz burada dağıttığımız tohumlarla ne Türkiye'nin tarımını kurtaracağız, ne de insanları bu anlamda ihya edeceğiz. Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler bu tohumları dağıtıyor. Eğer bu farkındalığı Rize'de ve Türkiye'de arttırabilirsek, vatandaşlar bahçesine ekecek ve bu tohumlar artacak. Amacım buydu ve amacımıza ulaştık. İlaçların ilgisi yoğundu bir izdiham oluştu ama herkese yetecek kadar tohum var” dedi.

Kalabalık dağıtılan ata tohumlarının bitmesiyle son buldu.

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