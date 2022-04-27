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Doğu Karadeniz’i çay telaşı sardı Çay üreticileri son hazırlıklarını yapıyor

İHA

Doğu Karadeniz’i çay telaşı sardı Çay üreticileri son hazırlıklarını yapıyor

Doğu Karadeniz’de yaklaşan çay sezonu için müstahsiller önce budama, sonrasında gübreleme işlemlerini yaparak yeni sezona hazırlanıyor.
Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici ailenin geçim kaynağı olan çay için Mayıs ayının ortalarında toplama işlemi için bahçelere girilecek. ÇAYKUR’a çay vermek isteyen müstahsiller Mayıs öncesi ilk olarak çaylarını budayarak çay bahçelerinin temizliğini yaparken, sonrasında gübreleme işlemlerine başlayan çay müstahsilleri açılacak çay taban fiyatı için gözlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’na çevirdi.
Sezon hazırlıklarının gayet güzel devam ettiğini belirten çay üreticisi Hakan Alaca “Hazırlıklar şu anda güzel gidiyor. Takriben Ramazan ayından kısa bir süre sonra çay toplamaya da başlarız. Yaş çay fiyatını diyecek olursanız 8 TL’nin üzerine çıkması lazım. 78 TL gibi olursa iyi olur. Çayın en basit işlemi aslında gübre vermektir. Üç günde topladığın çay bahçesinin gübresini birkaç saatte bitirebiliyorsun. Ama gübre fiyatları bu sene üreticiyi zorladı. Mesela geçen yıl 800 kilo gübre veren bir kişi bunu 400 kiloya düşürdü. Gübrenin tonu 8 bin TL’ye kadar çıktı diyorlar. Yani haliyle baya bir zorladı. Elbet devletimiz bu konu hakkında bir şeyler düşünüyor” şeklinde konuştu.

"Gübre verdikten sonra hazır hale geliyoruz"
Gübreleme işlemlerini yaparak çay sezonuna hazır hale geleceklerini anlatan Sami Doğan “30 gün önce budama işlemlerimizi yaptık. Şimdi de gübremizi veriyoruz. İnşallah 30 gün sonra da çayımızı toplamaya başlayıp güzel
bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Rizeli 9 bin TL gibi bir fiyat istiyor yaş çay için. Kimi yerlerde 7 bin TL olacak diyorlar. Bilmiyoruz, o civarlarda bir fiyat verilir sanırım” dedi.

"Yaş çay fiyatını yüksek bekliyoruz"
Bu sezon yaş çay fiyatını yüksek beklediklerini ifade eden çay üreticisi Sema Küçükmustafa “Bu sene yüksek beklentilerimiz. Enflasyon oranına göre bizde çayımıza fiyat verilmesini bekliyoruz. Rekolte belli olmaz, kar yağdı bu çay için iyi olabilir. Ama Rize’nin havası belli olmuyor. Çok sıcak olursa da olmaz, çok soğuk olursa da olmaz. Orta bir hava durumu olacak ki çay verimli olsun. Kısacası bizim çayımızın verimi tesadüf eseri gibi bir şey” şeklinde konuştu.

"Gübre fiyatları zorladı"
Gübre fiyatlarının bu sene üreticiyi zorladığını fakat gübrenin vazgeçilemez olduğu belirten Küçükmustafa “Gübre fiyatları zorladı. Erkenden alanlar oldu ucuz diye. Onlar da mermer karışımı çıktı. Şimdi bu zamanlara kadar bekleyenlerde pahalı alıyorlar. Yeni alanlar 910 bin TL gibi fiyatlardan alıyorlar. En ucuz gübre şu anda 8 bin TL bandında. Gübremizi ne eksiltebiliriz ne artırabiliriz. Fazla verirsen çayı yakar, az verirsen verimi olmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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