Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde öğrenciler her gün iftarda yardıma muhtaç ailelere yemek yardımı yapıyor.

Çayeli ilçesinde Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında süre gelen Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi çerçevesinde okullarında yaptıkları yemekleri iftarda ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar. Projenin bir ‘eTwinning’ projesi olduğunu aktaran okul müdürü Alim Pehlivan bu çalışmada öğrenciler hem öğrendiğini hem de yardımlaşma sağladığını aktardı.

Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal’ın koordinesinde gerçekleşen proje çerçevesinde öğrenciler, her gün 9 farklı aileye iftar yemeği yapıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, yaptığı açıklamada "Burada öğrencilerimiz hem okudukları bölüm itibariyle el becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca ifade ettiğini gibi iki yıldan beri de devam eden bir proje var. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize her gün burada çeşit çeşit, sıcak sıcak yemekler pişiyor ve kapılarına kadar teslim ediliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğini umuyoruz. Çabalarından ötürü okul müdürümüze öğretmenlerimize ve burada öğrenim gören projenin önemli bir parçası olan öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal ise “‘Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi’ çerçevesinde yürüttüğümüz projemizde öğrencilerimizle beraber hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Günlük kalorilerini hesaplayarak bir yetişkinin bir çocuğun ne kadar ihtiyacı olur planlayarak yemeklerimizi yapıyoruz. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Verdiğimiz emeğinde inşallah karşılığını bulduğumuzu düşünüyoruz. Sağlığımız olduğu sürece Allah ömür verdiği sürece de bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

