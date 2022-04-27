Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) PlayOff Yarı Final 3'üncü maçında evinde Botaş Gelişim'i konuk eden Rize Belediyesi, salondan 6341 galip ayrılarak finale yükseldi.

Rize Belediyesi ekibi rakibi Botaş Gelişim ile Ankara'da oynadığı yarı final ilk maçını 7962 kazanırken, yine Ankara'da oynanan yarı final ikinci maçını ise 6945 kazanarak evine avantajlı dönmüştü. Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda oynanan PlayOff Yarı Final üçüncü maçının ilk çeyreğini 2110 üstün kapatan Rize ekibi, devreye ise 21 sayı farkla 3615 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Rize ekibi bu bölümü de 5032 üstün bitirdi. Son çeyrekte 13 sayı daha atan Rize Belediyesi salondan 22 sayı farkla 6341 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Rize Belediyesi’nde Marie Elise Benson 20 sayı, Deniz Üstün 13 sayı, Eydina Topçu 11 sayı, Sümeyya Özcan 7 sayı, Arzu Asiye Özdemir 6 sayı ve Aysude Yıldıztekin ise 6 sayı kaydederken Botaş Gelişim'de ise Rana Uçar 18 sayı, Olena Stashchuk 9 sayı, Ronahi Zilan Kıran 6 sayı, Buket Ünal 4 sayı, Erdenay Topçu 2 sayı ve Saliha Mandıracı 2 sayı kaydetti.

Karşılaşmayı Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de izledi. Rize Belediyesi'nin finalde rakibi, henüz maçlarını tamamlamayan HDI Sigorta Yalova VIP veya Mersin Büyükşehir Belediyesi olacak.

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