Bakan Karaismailoğlu Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rize’ye geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı’nı Karadeniz’de hemşehrileri ile geçirecek.

Bakan Karaismailoğlu 3 Mayıs Salı günü (bayramın ikinci günü) saat 13.00’da, açılışı 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan RizeArtvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak. Karaismailoğlu ardından basın açıklaması gerçekleştirerek, Dünyada 5. , Türkiye’de ise 2. denize dolgu yaparak inşa edilen RizeArtvin Havalimanının detaylarını basın ile paylaşacak.

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