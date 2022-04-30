Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordomavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı..

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 22 berabere kalarak şampiyonluğu garantilerken, bordomavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordomavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

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