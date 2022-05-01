Rize’de 1 Mayıs kutlamaları

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nden ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika, siyasi parti üyeleri ve vatandaşların horon oynayarak kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.