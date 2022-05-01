Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

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Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyet ile deplasmanda ilk kez kazandı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı her maçtan puan kayıplarıyla ayrılan yeşilmavili ekip bugün deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 71'lik skorla mağlup ederek deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, matematiksel olarak ligde kalma umudunu sürdürüyor.

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