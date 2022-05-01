Joel Pohjanpalo gol sayısını 15'e çıkarttı

Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı oyuncusu Joel Pohjanpalo, Göztepe maçında attığı gol ile bu sezon ki gol sayısını 15'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. 71'lik skorla biten maçta Pohjanpalo maçın 78. dakikasında meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 61 öne geçirdi. Göztepe maçında atmış olduğu 1 gol ile Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 15. golünü kaydederek gol krallığına biraz daha yaklaşmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.