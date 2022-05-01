Joel Pohjanpalo gol sayısını 15'e çıkarttı

Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı oyuncusu Joel Pohjanpalo, Göztepe maçında attığı gol ile bu sezon ki gol sayısını 15'e çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. 71'lik skorla biten maçta Pohjanpalo maçın 78. dakikasında meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 61 öne geçirdi. Göztepe maçında atmış olduğu 1 gol ile Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 15. golünü kaydederek gol krallığına biraz daha yaklaşmış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.