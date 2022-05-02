Dünyaca ünlü Anzer Yaylası Mayıs ayında kar sürprizi

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Rize'nin Dünyaca ünlü Anzer Yaylası, Mayıs ayında beyaza büründü.

Rize'de dün gece etkili olan soğuk hava kendisini kar yağışına bıraktı. Dün başlayan kar yağışı ile Rize'nin Dünyaca ünlü Anzer Balının yetiştirildiği 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylasına kar yağdı. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Anzer Yaylası görsel güzellik oluşturdu. Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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