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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi PlayOff finali ilk maçında Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan Rize Belediyesi rakibine 19 sayı fark atarak karşılaşmayı 7556 kazandı.

Çaykur Rizespor Kulübü Eski Başkanı Hasan Kartal’ın da tribünden izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 1614 Rize Belediyesi’nin üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip ilk devreyi ise 3923 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Rize ekibi son periyoda 6143’lük skorla girdi. Dördüncü çeyrekte rakibine 14 sayı daha atan Rize Belediyesi, salondan 19 sayı farkla 7556 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi PlayOff finali ilk serisini 10 alan Rize ekibinde Marie Elise Benson 23 sayı, Sümeyya Özcan 20 sayı, Deniz Üstün 11 sayı, Cansu Öncel ve Arzu Asiye Özdemir 8'er sayı ve Aysude Yıldıztekin 5 sayı kaydetti. Yalova ekibinde ise Cierra Janay Dillard 14 sayı, Gözde Yürük 12 sayı, Miray Uzunoğlu 10 sayı, Aslı Sevinç 8 sayı, Nazlı Güler 6 sayı, Fatma Ata 3 sayı, Fatma Nur İçaçan 2 sayı ve Tuğçe Kanat 1 sayı kaydetti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek 2'nci takımın belirleyecek olan PlayOff finali maçlarının ikinci serisi 4 Mayıs Çarşamba günü Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.

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