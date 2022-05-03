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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü. Hava yolu, halkın yolu oldu. Hava yolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar TL'yi buldu. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta hizmete girecek RizeArtvin Havalimanı'nda inceleme yaptı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan havalimanını halkla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtip, "Rize-Artvin Havalimanı projemizde artık sona gelmenin sevincini yaşıyoruz. Havacılık sektöründe son 20 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettik, uygulamalarımızla politikalarımızla ve düzenlemelerimiz sayesinde. Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü. Hava yolu halkın yolu oldu. Hava yolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar TL'yi buldu. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık. Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka örneği de yok" diye konuştu.
'3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK'
Havalimanında nisan ayı başında deneme uçuşlarının başladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel öğelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasıyla 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule de inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin silüetine ayrı bir canlılık katacak. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini, Karadeniz´in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdik" dedi.
'CENNET KARADENİZ'İMİZE DE ANCAK BÖYLESİ YAKIŞIRDI'
Havalimanının bölge turizmine katkı sunacağını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edecek. Bu bağlamda yapım döneminde; milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir. Havalimanımızı Türkiye'mizin de ötesinde, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan 'Orta Koridor'a, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Bölgemizdeki kara yolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü de böylece hava yoluna kaydırılabilecek. Kara yolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım-onarım maliyetleriyle trafik kazalarının da önüne geçilecek. Ayrıca zamana bağlı giderlerden tasarruf edilecek. Kara yolu trafiği rahatlayacak. Bu da egzoz emisyon değerlerinde azalma sağlayacak. Cennet Karadeniz'imize de ancak böylesi yakışırdı."
'BİZİM YOLUMUZ HİZMET YOLUDUR'
Kentte kazandırılan hizmetler ve yatırımlardan da bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı, sadece bir havalimanı değildir. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli işaretlerindendir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin parçası; devlet aklının bir sonucudur. Bizim yolumuz hizmet yoludur. Başka bir hedef bilmeyiz, tanımayız. Arkamızda milletimizden başka güç aramayız. İlkesi, omurgası olmayanın bizim yanımızda olmasını elbette beklemeyiz, istemeyiz de. Ancak millete giden hizmetimizi baltalamaya çalışanlara da 2 çift sözümüz var: Başaramayacaksınız. Kimseyi kandıramayacaksınız" dedi. 
Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2035 ve 2053 hedeflerimize ulaşabilmek için aydınlık ve güçlü geleceğimizi şimdiden inşa edebilmek için Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gerekli altyapıyı tesis ediyoruz. 4 bini aşkın şantiyemizde 7 gün 24 saat milletimizden aldığımız destek ve motivasyonla milletimize hizmet götürmek için aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. 
Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize'deki bayramlaşma programında hükümete yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine de "Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar" yanıtını verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-05-03 15:45:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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