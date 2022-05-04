Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı

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Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Rize Belediyesi rakibine 28 sayı fark atarak karşılaşmayı 7648 kazandı.

Rize Valisi Kemal Çeber’in de tribünden izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 238 Rize Belediyesi’nin üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip ilk devreyi ise 21 sayı farkla 4221 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı 24 sayıya çıkartan Rize ekibi son periyoda 5834’lük skorla girdi. Dördüncü çeyrekte rakibine 18 sayı daha atan Rize Belediyesi, salondan 28 sayı farkla 7648 galip ayrıldı.

PlayOff finali serisinde 20 yapan Rize Belediyesi’nde Deniz Üstün 20 sayı, Marie Elise Benson ve Sümeyya Özcan 16’şar sayı, Arzu Asiye Özdemir 15 sayı, Aysude Yıldıztekin 7 sayı ve Ladin özel 2 sayı kaydetti. Yalova ekibinde ise Başak Altunbey 11 sayı, Miray Uzunoğlu ve Nazlı Güler 10’ar sayı Fatma Ata 5 sayı, Aslı Çil, Fatma Nur İçaçan ve Tuğçe Kanat 1’er sayı kaydetti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan PlayOff finali maçlarının üçüncü serisi 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Yalova’da 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak.

Rize Belediyesi karşılaşmayı kazandığı taktirde seride 30 öne geçerek Süper Lig’e yükselecek.

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