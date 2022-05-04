Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36´ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 35 haftada 33 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan futbolcular Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-05-04 21:20:00



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