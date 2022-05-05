Çaykur Rizespor’da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı.

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