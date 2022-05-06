Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü

DHA

Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de, 5 ay önce Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışarak kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu İmran Gür (16), tedavisinin ardından yeniden sahalara döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, "Kendime geldiğimde tekrar yeşil sahalara dönebilir miyim diye düşündüm. Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. 
Rize´de, 28 Kasım 2021´de Mehmet Cengiz Tesisleri´nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15´inci dakikasında hava topuna yükselen İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Kameralara da yansıyan o anların ardından sahadan yürüyerek çıkan Gür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen İmran Gür, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 ay tedavi gören İmran Gür, iyileşir iyileşmez özlemini duyduğu yeşil sahalara geri döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, büyük mutluluk yaşadı. Taraftarlar da İmran için tezahüratlarda bulundu. 
`DAHA ÇOK ÇALIŞARAK `İMRAN GERİ DÖNDÜ´ DEDİRTECEĞİM´
Sahalarda olduğu için mutlu olduğunu ifade eden İmran Gür, şunları söyledi:
"Kafa topuna çıkarken darbe yedim. Bayılmışım, hastaneye götürmüşler beni. Uyandığımda ameliyat olmuştum, hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendime geldiğimde tekrar yeşil sahalara dönebilir miyim, diye düşündüm. Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Doktorlarla konuştuğumda bana tekrar yeşil sahalara dönebileceğimi söylediler. Bu bana moral oldu. 5 aydır yeşil sahalara döneceğim günü iple çekiyordum. Sabırsızlıkla bekledim, nihayet sahalara döndüm. Kaza geçirdiğim takımın maçında yeniden sahalara dönmem de güzel bir tesadüf. Maçın son 5 dakikasında hocam beni takıma dahil etti. O esnada da taraftardan büyük bir destek gördüm. Benim için unutulmaz bir an. 5 aylık bir kaybım var, eksiklerimi en kısa zamanda toparlayıp yeniden eski günlerime döneceğim. Biraz daha çok çalışarak `İmran geri döndü´ dedirteceğim."
`İNANCI ONU YENİDEN SAHALARA DÖNDÜRDÜ´
Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da "Bu talihsiz olay karşısında büyük üzüntü yaşadık. Çok zorlu süreçler geçirdik. Bugün İmran´ı yeniden yeşil sahada gördüğümüz için çok mutluyuz. İmran´ın inancı onu yeniden sahalara döndürdü. İmran yeniden maça çıktığında o da biz de tribündeki taraftar da çok mutluyduk. Bütün o kötü günleri unuttuk. İmran´ın bundan sonraki süreçte futbol oynamasına engel bir durum yok. Kontrollü bir şekilde planlayarak İmran´ı yeni sezonda tekrar aramızda göreceğiz" dedi.
`KAYBETTİĞİ ZAMANIN TELAFİSİNİ YAPACAKTIR´
Çaykur Rizespor Akademi Direktörü Fedai Aksoy ise, "Erzurumspor maçındaki bu talihsiz olayı gördüm. Büyük üzüntü yaşadım. İmran da bütün oyuncularımız da bizim için çok değerli. Ameliyat sonrasındaki sürecin bir an önce bitmesini bekledik. Artık İmran yeşil sahalara döndü. Çok mutluyuz. Bundan sonra İmran daha büyük gayret göstererek arada kaybettiği zamanın telafisini yapacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-05-06 09:45:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor’da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor’da, Yeni Malatyaspor maçı ...
Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı
YEREL HABERLER Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ...
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ...
Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı
YEREL HABERLER Rize Beldiyespor, play-off finalinde ikide iki yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.