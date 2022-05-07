Rize’de Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Doğu Karadeniz bölgesinde bu yıl ağır geçen kış mevsimi ilkbahara da yansıdı. Mayıs ayında yüksek kesimlerinde kar yağışı görülen Rize’de Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası ile Güneysu ilçe bağlantı yolunda sürdürülen çalışmalar neticesinde kar ile kapalı olan yol iş makineleri ile açıldı. Yaylada kar kalınlığının 34 metreyi bulduğu gözlendi.

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