TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 - Uşak Spor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Enes Kanpara, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Pazarspor: Erdem Karahan, Berk Kervankıran, Eray Yüksel, Muhammed Emin Balcılar, Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Burak Özdemir, Oğuzhan Eskiköy, Okan Sarı (Feyyaz Aydil dk.86 ), Muhammet Nişancı, İlhan Topatar
Yedekler: Melihan Sarı, Yiğit Buber
Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Uşak Spor: İbrahim Bağcı, İbrahim Şirin, Muhammed Fatih Kunat, Orçun Çallı, Süleyman Emre Ödemiş, Resul Türkkalesi, Enes Olgun Tubluk (Mustafa Kemal Demircan dk.75), Eray Gürcan, Şamil Başaran (Ahmet Gürcan dk 85), Alperen Kahraman (Alihan Şentürk dk.57), İbrahim Demir (Eren Akbulut dk. 46)
Yedekler: Murathan Gönen, Mürsel Üstün
Teknik Direktör: Ümit Karan
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.