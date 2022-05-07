Süper Lig’den düşmeyi garantileyen Rizespor’dan Süper Lig’e yükselen Rize Belediyespor’a kutlama

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, Basketbol Süper Lig’ine yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak düşmeyi garantileyen Çaykur Rizespor, bu yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol takımını yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Çaykur Rizespor’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda “TKBL PlayOff Finali 3. maçında HDI Sigorta Yalova VIP’ı 7062 mağlup ederek seride 30 öne geçen ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz” ifadelerine yerildi.

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