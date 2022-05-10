Rize-Artvin Havalimanı açılış için gün sayıyor

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla hizmete açılacak.

OrduGiresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak RizeArtvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılacak. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gidecek olan Erdoğan, havalimanının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber yapacak.

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