Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, ligin 37. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5’e 2 orta oyunu ile devam ederek düz koşu ile son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.