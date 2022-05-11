Çaykur Rizespor'da Boldrin dönemi sona erdi

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi biteceğinden dolayı Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Fernando Henrique Boldrin, tesisten erkenden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 8 Ağustos 2019'da Kayserispor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Fernando Henrique Boldrin'in sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve sakatlığı nedeniyle maçlara çıkamayan Boldrin, tesisten erkenden ayrıldı. Çaykur Rizespor Kulübü’nün yaptığı açıklamada, "Dört yıl boyunca kulübümüze büyük emek veren Brezilyalı futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Fernando Boldrin'e, Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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