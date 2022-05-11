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Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı

DHA

Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı


Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor´da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin takımdan ayrıldı. 
Çaykur Rizespor´da 2019´dan bu yana forma giyen Fernando Henrique Boldrin, yeşil-mavili ekipten ayrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rize´yi asla unutmayacağını söyleyen Boldrin, "Şehre geldiğim ilk andan itibaren her zaman destek gördüm. Bu şehrin bana, eşime, çocuklarıma olan sevgisi unutulmazdı. Asla unutulmayacak harika şeyler yaşadık. Umarım bu harika kulübün hak ettiği lige döndüğünü yeniden görürüz. Çünkü siz ve kulüp en iyisini hak ediyorsunuz. Herkese teşekkür ederim" dedi. 
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada ise, "4 yıl boyunca kulübümüze büyük emek veren Brezilyalı futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Fernando Boldrin'e, Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" denildi.  DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-05-11 21:37:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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