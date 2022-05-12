Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayırıldı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile yollar ayrıldı.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor´da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Santos de Jesus yeşil-mavili ekipten ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Fabricio Santos de Jesus ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-05-12 13:43:17



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