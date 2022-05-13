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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

İHA

Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

Rizelilerin dört gözle beklediği RizeArtvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.
OrduGiresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak RizeArtvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanarak yarın hizmete açılacak.
Çalışmalarında sona gelinen Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının yarın yapılacak açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gelecek olan Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Katar Emiri EsSani'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Rizelilerin dört gözle beklediği projeyi hizmete açacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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