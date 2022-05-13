Uçuruma düştü, bölgeden geçen doğa sporları kulüp başkanı kurtardı



Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybeden Osman Pelit (83), uçuruma düştü. Bu sırada bölgeden geçen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin, vatandaşların da yardımıyla güvenlik tedbirleri alarak Pelit'i kurtardı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Pelit, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Osman Pelit, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Yaklaşık 20 metre boyunca yuvarlanan Pelit, çalılıklara takılarak durabildi. Pelit'in düştüğünü fark eden komşuları, Osman Pelit´in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin, güvenlik tedbirleri alarak, beline ip takıp Pelit'in yanına ulaştı. Yaralıyı kucağına alarak bulunduğu yerden kurtaran Şahin, sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Pelit, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Pelit, kaldırıldğı hastanede tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2022-05-13 16:01:28



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