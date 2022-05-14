Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi Rize-Artvin isimli THY’a ait yolcu uçağı ile İstanbul’dan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk sefer gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan RizeArtvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.

İstanbul'dan RizeArtvin Havalimanı’na ilk sefer bugün saat 10.30’da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'RizeArtvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da RizePazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.

İstanbul’dan Rize’ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan uçağın ilk iniş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.