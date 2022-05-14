Rize-Artvin Havalimanı´na tarifeli ilk uçak indi

Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA)TÜRKİYE'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı´na açılış töreni öncesi THY´ye ait ilk tarifeli `Rize Artvin´ adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00´te düzenlenecek törenle hizmete girecek Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı´nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açılış öncesi İstanbul´dan saat 08.30´da havalanan THY´ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine `Rize-Artvin´ yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi. Rize semalarından geçerek inişini başarıyla tamamlayan yolcu uçağı, aprona yanaştı. İnişle birlikte havalimanı tarihinde ilk tarifeli uçak inişi de gerçekleştirilmiş oldu. İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize
2022-05-14 11:31:31
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