Rize-Artvin Havalimanı açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı pistine indi

RizeArtvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.
OrduGiresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak RizeArtvin Havalimanı'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak piste indi. Çok sayıda Rizeli açılışı hem havalimanı içerisinde oluşturulan alanda hem de havalimanını gören yamaçtaki çay bahçelerinden takip ederken, yoğun katılımın olduğu gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.