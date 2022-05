Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ve bölgemizin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçtiğini hatırlatarak “Dün yaptık, bugünde yapacağız. Dün başardık, bugünde başaracağız. Dün üstesinden geldik bugünde geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar. Ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz” dedi.

Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceklerini belirten Erdoğan “Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların müptezellerini de, çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma yolculuğuna da değinerek “Bu 2 asırlık başarı hikayesi hem kendi tarihi hem de tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif’in, ‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın mısrasıyla’ diye ifade ettiği ruhu barındırır. İşte ben karşımda sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ’da ispatladınız, bunu Libya’da ispatladınız. İnanıyorum ki Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Besler Deresinde bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki, ‘Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ’ işte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımları ile işte bugünkü seviyesine gelmiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları ile tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır. Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklarına vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih vizyonunu sahiplendiğinde diğer toplumlarında onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bize yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla darbelerle, terör örgütleri ile uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Rahmetli Menderes’ten Özal’a bu oyunu bozacak adımı atmaya kalkanları idam sehpasıyla, itibar suikastları ile cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan’ı ve rahmetli Türkeş’e iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Bizde ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiği her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün cumhur ittifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



"Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023’teki hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izlediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomik sistemin kökünden sarkıntılı bir dönemde biz yatırımla gördüğünüz istihdamla üretimle ihracatla ülkemizi büyütmek için gecegündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımaya siyaset sananların gafletlerine ve ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların müptezellerini de, çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz.”



“Eksiklerimiz yok mudur elbette vardır; Hatalarımız olmamış mıdır elbette olmuştur”

“Eksikliklerimiz yok mudur elbette vardır” diyen Erdoğan, “Hatta hatalarımız olmamış mıdır elbette olmuştur. Ama Türkiye’ye yaşattığımız asırlık atılımların yanında bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarma sorumluğumuzu hakkını vermeye çalışıyoruz. Dün yaptık, bugünde yapacağız. Dün başardık, bugünde başaracağız. Dün üstesinden geldik bugünde geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar. Ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguluyoruz. Hamdolsun üretim ve istihdam tarafında işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığı ile mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve diğer davetliler ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

