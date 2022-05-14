Rize- Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla açıldı (2)



ERDOĞAN VE ALİYEV ÇALIŞMA YEMEĞİNDE GÖRÜŞTÜ

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra birlikte bir otelde çalışma yemeğine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin son bölümüne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından konuk Cumhurbaşkanı Aliyev´i havalimanından uğurladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçağı saat 19.30'da havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı da saat 20.00'da havalimanından kalkış yaptı.(DHA)Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ

2022-05-14 20:54:29



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