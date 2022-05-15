Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37´nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Rizespor yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile süren antrenman, çift kale maç ile son buldu. Yeşil-mavili ekipte Alper Potuk ve Sebastian Holmen sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-05-15 21:00:41
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