Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

DHA

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır


Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37´nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Rizespor yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile süren antrenman, çift kale maç ile son buldu. Yeşil-mavili ekipte Alper Potuk ve Sebastian Holmen sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-05-15 21:00:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
Bakan Kurum: "Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Rize'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir ...
Rize- Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla açıldı (2)
YEREL HABERLER Rize- Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL olarak açıklaması açılışa gelen çay üreticilerini memnun etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatını 7 TL ...
Rize-Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla açıldı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı, Erdoğan ve Aliyev'in ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dün yaptık, bugünde yapacağız; Dün başardık, bugün de başaracağız” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz” “Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz” “Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımaya siyaset sananların gafletlerine ve ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dün yaptık, bugünde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağını işaretidir” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Rize-Artvin’de türküler artık ayrılık değil kavuşma üzerine söylenecek” “Bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır” “Rize-Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu eser ne dağların ne ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını ...
Rize-Artvin Havalimanı´na tarifeli ilk uçak indi (2)
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı´na tarifeli ilk uçak indi (2)
Rize-Artvin Havalimanı açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı pistine indi
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı açılıyor Cumhurbaşkanı Recep ...
Rize-Artvin Havalimanı´na tarifeli ilk uçak indi
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı´na tarifeli ilk uçak indi
Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi Rize-Artvin isimli THY’a ait yolcu uçağı ile İstanbul’dan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk sefer gerçekleşti
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı ...
Alt geçide, çöp atan ve tuvaletini yapanların fotoğrafları asıldı
YEREL HABERLER Alt geçide, çöp atan ve tuvaletini yapanların ...
Uçuruma düştü, bölgeden geçen doğa sporları kulüp başkanı kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma düştü, bölgeden geçen doğa sporları kulüp ...
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Bakan Karaismailoğlu: 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 'Çamur at, izi kalsın' ...
Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği” Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesindedir; Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı ...
Mimar Sinan tekniği uygulanan denize dolgu havalimanı açılıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan tekniği uygulanan denize dolgu havalimanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.