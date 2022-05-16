Doğu Karadeniz'de yaş çay alım kampanyası açıldı



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaklaşık 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında alım kampanyasının başladığını açıkladı.

Çaykur Genel Müdürü Alim, 2022 yılı yaş çay alım kampanyasının bugün itibarıyla açıldığını söyledi. Geçen yıl üreticilerden 860 bin ton yaş çay aldıklarını hatırlatan Alim, "Cumhurbaşkanı'mız, bakanımız, bakan yardımcımız bölgedeydi. Hem çay bahçelerini dolaştılar hem de güzel bir fiyat verildi. Bugünden itibaren üreticilerimiz çayı taze taze toplayıp alım yerlerine teslim edilirse biz de kaliteli kuru çay üretimi için var gücümüzle çalışacağız. Hasat olgunluğuna erişen çayımızı erkenden toplarsak sıkışıklığa sebep vermeden çay hasat dönemini güzelce bayram havası içinde geçirmiş oluruz" dedi.

Yaş çay alım taban fiyatında yüzde 73 oranında artış sağlandığını söyleyen Alim, "Desteklemeye de yüzde 130 gibi zamla beraber toplamda yüzde 75´in üzerinde yaş çaya zam gelmiş oldu. Bu da bölgemiz için çay üreticisi için çok güzel bir rakam. İnşallah sağlıklı, huzurlu, bereketli şekilde çayımızı toplarız. Kotamız mayıs ayı için dekara 600 kilogram. 600 organik çay üretiminde ise bu miktarı 700 kilogram olarak belirledik" diye konuştu.

`BEYAZ ÇAYIN KİLOSUNU 1000 LİRADAN ALACAĞIZ´

Kaliteli ve sağlıklı çay üretmek için çalıştıklarını kaydeden Alim, "Hepimiz aynı zamanda üreticiyiz. Bölgemizde farklı bir katma değer kazandırmak için sanıyorum özel sektör de aynı fiyatlarda alım yapmak isteyecektir. Bu yıl aşırı derece kar yağdığı için çayın kalitesi de eski yıllara göre çok daha güzel. Sanırım herkes açıklanan taban fiyat üzerinden çay alımına devam edecektir. Yaş çaya yapılan zammın aynı zamanda kuru çaya da yansıması gerekir. Bu yönde düzenleme yapıldı. Sonuçta kamu kurumları karlılık, verimlilik ilkesine göre çalışır" dedi.

Beyaz çayın kilosunun üreticiden 1000 lira olarak alınacağını açıklayan Genel Müdür Alim, "Üreticilerimiz kolayca beyaz çayı toplayacak. Üreticilerimiz beyaz çayı kendisine saklıyor ama 1000 lira çok güzel bir rakam. Herkesin beyaz çay toplayıp satmalarını bekliyoruz. Çocuklar bile eğlencesine toplayabilir. Biz gençlerin, çocukların çaya sahip çıkmaları için farklı bir fiyat verdik. Beyaz çayın kilosunu üreticiden 1000 liradan alacağız. Satışı da diğer maliyetlerimizi üzerine ekledikten sonra herkesin ulaşabileceği fiyatta olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-05-16 16:46:30



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