Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.
22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo’nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 10
31. dakikada Ulvestad’ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 11
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdağan xx, Murat Altan xx,
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Ponk x, Emir Han x, Eren x, Phiri x, Boyd xx, Sabo x, Deniz x, Umar x, Cisse xx
Yedekler: Zafer, Efe, Güvenç, Kubilay, Selim, Pohjanpalo, Yusuf, Cemali, Ronaldo Mendes, Bolasie
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sivasspor: Ali Şaşal x, Ahmet Oğuz x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Ulvestad x, Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt xx, Fajr x, Gradel x, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Ziya, Özkan, Cofie, Felix, Mehmet, Kayode, Sefa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31) (Sivasspor)
Sarı kart: Phiri (Çaykur Rizespor)
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