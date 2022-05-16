Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 21’lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

61. dakikada Umar'ın Eren Albayrak'ın önüne attığı pas ile topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

63. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Ronaldo Mendes'in şutu az farkla auta çıktı.

75. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ulvestad topu filelere gönderdi. 21

86. dakikada topu ceza sahasının içine kadar Bolasie'nin şutunu yan ağlara attı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdağan xx, Murat Altan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Ponck x, Emir Han x, Eren x, Phiri x, Boyd xx (Ronaldo Mendes dk. 46 xx), Sabo x (Efe dk. 86 x), Deniz x (Kubilay dk. 76 x), Umar xx (Bolasie dk. 81 ?), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 46 xx)

Yedekler: Zafer, Güvenç, Selim, Yusuf, Cemali

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Ali Şaşal x, Ahmet Oğuz x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Ulvestad x (Sefa dk. 90 ?), Hakan Arslan x, Erdoğan Yeşilyurt xx (Kayode dk. 77 x), Fajr x (Ziya dk. 89 ?), Gradel x (Cofie dk. 90 ?), Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Goutas, Koray, Özkan, Felix, Mehmet,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boyd (dk. 22) (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 31), Ulvestad (dk. 75) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan Arslan, Yatabare, Ulvestad (DG Sivasspor)

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