Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: 1-2

Arzu ERBAŞ / RİZE, (DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat Altan
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Ponck, Emirhan, Gökhan, Eren, Sabo (Dk. 87 Efe), Phiri, Boyd (Dk. 46 Mendes) Deniz (Dk. 76 Kubilay), Umar (Dk. 81 Bolasie), Cisse (Dk. 46 Pohjanpalo)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Appindangoye, Caner, Ahmet, Uğur, Ulvestad (Dk. 90+3 Sefa), Hakan, Erdoğan (Dk. 76 Kayode), Fajr (Dk. 89 Ziya), Gradel (Dk. 90+3 Cofie), Yatabare
GOLLER: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan, Dk. 75 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan, Yatabare, Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37´nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor´a 2-1 mağlup oldu.
17´nci dakikada Fajr´ın ceza sahası yayından gönderdiği topa Uğur, ceza sahası sol yanından vurdu, top yan ağlara takıldı.
22´nci dakikada Cisse´nin ortasında Sabo´un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal´dan dönen topu Boyd, ağlarla buluşturdu: 1-0.
31´inci dakikada Ulvestad´ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu, Erdoğan ağlarla buluşturdu: 1-1.
37´nci dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Eren´in yerden gönderdiği topa, Cisse dokundu, top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
63´üncü dakikada Mendes, ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direği sıyırarak auta çıktı.
75´inci dakikada Yatabare´nin ceza alanı sağından altıpasa gönderdiği topa vuran Ulvestad, topu ağlara yolladı: 1-2.
86'ncı dakikada Bolasie orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar geldi, şutu yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma konuk takım Demir Grup Sivasspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-05-16 22:14:41
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